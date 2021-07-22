Украина вошла в тройку крупнейших производителей вишни

Украина на мировом рынке занимает хорошие позиции в рейтинге крупнейших стран-производителей популярных ягод. К примеру, украинская вишня занимает 20% мирового производства.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Для некоторых ягод высокое место Украины в рейтинге крупнейших стран-производителей обусловлено территориальной принадлежностью и традициями. В первую очередь это касается смородины и вишни. Однако даже для ягод с мировым признанием (клубника, голубика) Украина уверенно занимает важное место в мировом производстве", - комментирует Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Позиции Украины на мировом ягодном рынке: