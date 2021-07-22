Украина вошла в тройку крупнейших производителей вишни

Украина на мировом рынке занимает хорошие позиции в рейтинге крупнейших стран-производителей популярных ягод. К примеру, украинская вишня занимает 20% мирового производства.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Для некоторых ягод высокое место Украины в рейтинге крупнейших стран-производителей обусловлено территориальной принадлежностью и традициями. В первую очередь это касается смородины и вишни. Однако даже для ягод с мировым признанием (клубника, голубика) Украина уверенно занимает важное место в мировом производстве", - комментирует Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Позиции Украины на мировом ягодном рынке:

  • смородина (27 тыс. т в год): №3 в рейтинге, уступая лишь Российской Федерации и Польше;
  • вишня (167 тыс. т) №3 в рейтинге, уступая Российской Федерации и Турции;
  • малина (36 тыс. т): №7 в рейтинге. Топ-3 возглавляют Российская Федерация, Мексика, Сербия;
  • черешня (68,7 тыс. т): №9 в рейтинге. Топ-3 - Турция, США, Чили;
  • голубика (2 тыс. т): №13 в рейтинге. Топ-3 - США, Канада, Перу;
  • клубника (63 тыс. т): №20 в рейтинге. Топ-3 - Китай, США, Мексика.
Возможно, это изображение (фрукт и текст «мсце украйны на ягдному рынке св.ту 3 4% 27 тыс. T 3 смородина 20% 167 тыс. Вишня 12 июля% 36 тыс. T малина 9 марта% 68,6 тыс.т черешня 13 января% 2тис.т T 2 тыс голубика 20 января% 63 тыс.т доля общий мировые структуры производства ягоды клубника источник: FAOstat, 2019 pik wecreae agrifuture »)
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