Украина вошла в тройку крупнейших производителей вишни
Украина на мировом рынке занимает хорошие позиции в рейтинге крупнейших стран-производителей популярных ягод. К примеру, украинская вишня занимает 20% мирового производства.
Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).
"Для некоторых ягод высокое место Украины в рейтинге крупнейших стран-производителей обусловлено территориальной принадлежностью и традициями. В первую очередь это касается смородины и вишни. Однако даже для ягод с мировым признанием (клубника, голубика) Украина уверенно занимает важное место в мировом производстве", - комментирует Светлана Литвин, аналитик УКАБ.
Позиции Украины на мировом ягодном рынке:
- смородина (27 тыс. т в год): №3 в рейтинге, уступая лишь Российской Федерации и Польше;
- вишня (167 тыс. т) №3 в рейтинге, уступая Российской Федерации и Турции;
- малина (36 тыс. т): №7 в рейтинге. Топ-3 возглавляют Российская Федерация, Мексика, Сербия;
- черешня (68,7 тыс. т): №9 в рейтинге. Топ-3 - Турция, США, Чили;
- голубика (2 тыс. т): №13 в рейтинге. Топ-3 - США, Канада, Перу;
- клубника (63 тыс. т): №20 в рейтинге. Топ-3 - Китай, США, Мексика.