Visa запустила денежные переводы по номеру телефона в трех банках

Компания Visa запустила возможность денежных переводов на банковские карты по номеру телефона, сообщает БизнесЦензор.

Услуга доступна для клиентов трех украинских банков – "Приватбанк", "Таскомбанк" и "А-Банк".

Чтобы перевести средства, необходимо указать номер телефона получателя из списка контактов – если банк получателя также подключен к сервису.

Чтобы совершить перевод, нужно зайти в приложение банка, найти раздел "Переводы по номеру телефона", выбрать нужный контакт, ввести сумму и подтвердить отправку. Для получения денег, нужно включить возможность получения переводов по номеру телефона в соответствующем разделе банковского приложения, а также выбрать карту Visa, на которую должны поступить средства.

Как добавили в пресс-службе "Приватбанка", перевод происходит через международную сеть Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен.