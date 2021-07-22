Эксклюзивная Skoda Octavia выставлена на продажу

Эксклюзивная Skoda Octavia выставлена на продажу
Фото: auto.cz

В Чехии выставили на продажу самую редкую и очень эксклюзивную Skoda Octavia в кузове лифтбек. Эту версию выпустили всего в 100 экземплярах, сообщает 24 Канал.

Особая модификация этого экземпляра, который имеет приставку RS WRC, была приурочена к 100-летию участия чешской компании в автогонках. Тираж Skoda Octavia RS WRC составил всего 100 экземпляров, 75 из которых были с левым рулем и 25 – с правым. На сегодняшний день этот вариант считается самым ценным из первого поколения модели.

Что касается выставленного на продажу автомобиля, то он находится в идеальном состоянии и полностью на ходу. Кузов окрашен в белый цвет. Сохранена уникальная гоночная ливрея. Подчеркивают образ белые 17-дюймовые легкосплавные диски. В комплектацию машины также включены передние кресла с подогревом, кондиционер, боковые подушки безопасности, сигнализация и радио с проигрывателем компакт-дисков.

Под капотом Skoda Octavia RS WRC Edition – 1,8-литровый 180-сильный бензиновый турбомотор. С 5-ступенчатой МКПП разгон до сотни занимает 8 секунд, а максимальная скорость составляет 232 км/ч.

За 20-летнюю Skoda Octavia RS WRC с пробегом 309 тысяч км хотят выручить 25,2 тысячи долларов. Стоимость такой версии на момент ее выпуска составляла 41 500 долларов (обычная Octavia RS тогда стоила около 31 тысячи).

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