В Киеве зафиксировали первые случаи штамма Дельта

В Киеве впервые выявили случаи коронавируса штамма Дельта, сообщает Корреспондент.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта. Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам.

Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказано в сообщении.

Штамм выявили у заболевших возрастом от 21 до 73 лет.

Как известно, штамм Дельта отличается высоким уровнем заразности, более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

В связи с этим киевлян призывают вакцинироваться, поскольку "каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит вас от смерти".

Отметим, до этого в Украине было выявлено четыре случая штамма Дельта. Все пациенты уже выздоровели.