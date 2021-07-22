Mercedes S-Class получил новые версии

Немецкая компания Mercedes-Benz расширила продуктовую линейку своего флагманского седана S-Class. Модельную гамму пополнили подзаряжаемый гибрид S 580 e, а также полноприводная модификация S 580 4Matic, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Версия S 580 4Matic оснащена бензиновым V8 объемом 4 литра. Этот мотор имеет в своем распоряжении 503 л.с. мощности и 700 Нм крутящего момента, которые отправляются ко всем ведущим колесам. Еще 20 "лошадок" добавляет стартер-генератор, расположенный в блоке с автоматической трансмиссией. Он работает от бортовой системы на 48 Вт. С таким арсеналом полноприводный седан тратит на спринт 0 до 100 км/ч всего 4,4 с, а максимальная скорость ограничена на традиционной для немецких отметке в 250 км/ч.

Гибридный S 560 e можно отличить по наличию дополнительного люка для зарядного устройства на левом заднем крыле. Источник: Mercedes-Benz

Подзаряжаемый гибрид S 580 e оснащается рядным шестицилиндровым 3-литровым мотором. Он развивает мощность 367 л.с., а крутящий момент достигает 500 Нм. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автомат" и электромотор, который дополнительно обеспечивает 150 сил и 480 Нм момента. Пиковая мощность такой гибридной установки — 510 л.с., а крутящий момент достигает 750 Нм. Привод осуществляется на задние колеса.

Гибридная версия получила дополнительные разделы в меню инфо-развлекательной ситсемы. Источник: Mercedes-Benz

Литий-ионную тяговую батарею переместили под пол багажника, объем которого составляет 350 л (у версий с ДВС – 535 л). Емкость АКБ – 28,6 кВт∙ч, что позволяет преодолеть исключительно на электротяге более 94-113 км (по циклу WLTP) со скоростью до 140 км/ч. На разгон до первой "сотни" гибриду потребуется 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Базовое зарядное устройство переменного тока имеет мощность 11 кВт, за доплату можно заказать систему постоянного тока на 60 кВт. С помощью даже полностью "пустую" батарею можно "заправить" за 30 минут.

Для покупателей S-Class расширен список опций. Источник: Mercedes-Benz

Помимо новых модификаций покупателям будут предложены новые опции. В их числе – адаптивная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, адаптивное освещение задней части салона и механизмы автоматической подачи ремней безопасности для задних пассажиров.

На электротяге гибрид способен преодолеть до 113 км. Источник: Mercedes-Benz

Стоимость в Германии гибридной модификации Mercedes-Benz S 580 e стартует с отметки 123 736 евро, а за полноприводную S 580 4Matic просят не менее 126 366 евро.