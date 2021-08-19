Купание в "цветущей" воде: почему это вредно

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые сегодня в водоемах Украины массово размножаются и вызывают «цветение» воды, могут быть опасными для здоровья человека из-за своей токсичности. Особенно вредным является их влияние на слабые организмы детей и пожилых людей, сообщает GreenPost.

Некоторые виды цианобактерий вырабатывают токсины, которые ухудшают здоровье людей, когда они купаются в загрязненной воде или ловят в ней рыбу.

Купаясь в такой воде, отдыхающие могут получить:

раздражение кожи, ее покраснение;

зуд;

отек слизистой глаз и носа;

повышение температуры;

боль в мышцах и суставах;

тошноту и рвоту.

Перед купанием специалисты советуют оценивать качество воды, обращая внимание на ее цвет.