Почему для здоровья вредно купаться в «цветущей» воде
Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые сегодня в водоемах Украины массово размножаются и вызывают «цветение» воды, могут быть опасными для здоровья человека из-за своей токсичности. Особенно вредным является их влияние на слабые организмы детей и пожилых людей, сообщает GreenPost.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, некоторые виды цианобактерий вырабатывают токсины, которые ухудшают здоровье людей, когда они купаются в загрязненной воде или ловят в ней рыбу.
Купаясь в такой воде, отдыхающие могут получить:
- раздражение кожи, ее покраснение;
- зуд;
- отек слизистой глаз и носа;
- повышение температуры;
- боль в мышцах и суставах;
- тошноту и рвоту.
Перед купанием специалисты советуют оценивать качество воды, обращая внимание на ее цвет.