Участники боевых действий получат повышенные пенсии

Минимальная пенсия участников боевых действий в Украине выросла на 45%, то есть на 834,3 гривны, сообщает Деловая столица.

Таким образом, отныне пенсия составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Ранее выплаты составляли 165% от 1769 грн, заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Также на 2000 гривен правительство повысило пенсии военнослужащим, предназначенные до 1 марта 2018 года, и установил с 1 июля минимальная пенсионная выплата с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военным законам Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) в размере 3854 гривен. В результате этого решения пенсии вырастут для 400 тыс. человек" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой к повышенным размерам за июль.