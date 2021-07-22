Специалисты рассказали, как правильно выбрать дыню

Дыня – отличный десерт, при этом не только вкусная, но еще и полезная. Главное правильно выбрать. Специалисты дали рекомендации по выбору спелой и сладкой дыни, сообщает Бийский рабочий.

По словам специалистов, у дыни не очень плотная кожура, поэтому выбранный продукт должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин. Никогда не следует брать разрезанные дыни и не разрешать продавцу резать их, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий.

Опасно покупать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. Кроме того, дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне.

Оценивать плод при покупке также придется только визуально. Дыня должна иметь ровный желтый или оранжевый цвет корки. Зеленая дыня, понятное дело, не доспела. А вот серые и коричневые пятна говорят о том, что овощ уже портится.

Проверить дыню на спелость также можно по звуку. Только у дыни при ударе звук должен быть наоборот глухой.

Хвостик дыни должен быть сухой и легко отрываться.

Спелая дыня еще и сладко пахнет. Понюхайте плод - его аромат должен быть нежным и аппетитным.

Специалисты рекомендуют дома не просто тщательно вымыть дыню или арбуз, но и использовать при этом мыло и даже кипяченую воду.