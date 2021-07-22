В мире 1,5 млн детей потеряли родителей из-за COVID

Согласно исследованию, в течение первых 14 месяцев пандемии Covid-19 около 1,5 миллиона детей во всем мире пережили смерть одного из родителей, бабушек, дедушек, опекунов или других родственников, которые заботились о них, сообщает Вести.

Оценки сиротства взяты из данных о смертности из 21 страны, на которые приходится 77% глобальных смертей от коронавируса, и данных Отдела народонаселения ООН.

"На каждые две смерти от Covid-19 во всем мире один ребенок переживает смерть родителя или опекуна", - сказала доктор Сьюзан Хиллис из группы реагирования Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

По словам Хиллис, существует острая необходимость в том, чтобы сделать поддержку этих детей приоритетной.