Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

Готовим вкусный песочный абрикосовый пирог на сметане. Побалуйте любителей абрикосов простой и аппетитной домашней выпечкой, сообщает Сегодня.

Тертый пирог – десерт, знакомый многим с детства. Для него замешивается песочное тесто, которое предварительно охлаждается в морозилке, а затем натирается на крупной терке.

Начинка для такого пирога может быть любой: творожной, ягодной, фруктовой. Многие хозяйки пекут тертый пирог с вареньем, к примеру, с абрикосовым.

Тертый абрикосовый пирог

Ингредиенты:

3 стакана муки

3 желтка

250 г маргарина или сливочного масла

100 г нежирной сметаны

500 г абрикосов

1 стакан сахара

1/2 ч.л. соды, погашенной уксусом.

Рецепт приготовления: