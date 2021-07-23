Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

Готовим вкусный песочный абрикосовый пирог на сметане. Побалуйте любителей абрикосов простой и аппетитной домашней выпечкой, сообщает Сегодня.

Тертый пирог – десерт, знакомый многим с детства. Для него замешивается песочное тесто, которое предварительно охлаждается в морозилке, а затем натирается на крупной терке.

Начинка для такого пирога может быть любой: творожной, ягодной, фруктовой. Многие хозяйки пекут тертый пирог с вареньем, к примеру, с абрикосовым.

Тертый абрикосовый пирог

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 3 желтка
  • 250 г маргарина или сливочного масла
  • 100 г нежирной сметаны
  • 500 г абрикосов
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 ч.л. соды, погашенной уксусом.

Рецепт приготовления:

  1. Охлажденное масло или маргарин натрите на терке.
  2. Яичные желтки взбейте с сахаром до его растворения.
  3. Добавьте сметану, гашеную соду и просеянную муку.
  4. Замесите тесто, скатайте его в шар и положите в морозильную камеру минимум на час. Можно приготовить тесто заранее, а испечь пирог уже на следующий день.
  5. Абрикосы помойте, нарежьте или измельчите блендером в пюре. Добавьте сахар.
  6. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть натрите на противень, выложите сверху абрикосы с сахаром, сверху натрите оставшееся тесто.
  7. Выпекайте при 220 градусах до золотистой корочки и готовности.
  8. Перед подачей тертый пирог с абрикосами нужно остудить.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics