Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан
Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан и приглашает на работу исключительно украинцев, сообщает УНИАН.
Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале rabota.ua.
Сколько готовы платить украинцам:
Средняя зарплата, которую готовы предложить украинцам чешские работодатели – от 30 до 90 тыс. грн.
Какие специалисты нужны:
- разнорабочий на пищевое производство – зарплата 35-40 тыс. грн;
- электрик – зарплата 37 тыс. грн;
- разнорабочие – зарплата от 30 до 90 тыс. грн.
- разнорабочие на склад – зарплата от 45 тыс. грн;
- оператор производственной линии – 45 тыс. грн;
- рабочие на демонтаж – зарплата до 89 тыс. грн.
Почему Чехии нужны именно украинцы:
20 июля 2021 года посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил о том, что без украинских заробитчан экономика Чехии не выживет.
"Здесь существует консенсус относительно того, что если уже сюда будут приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы", - сказал посол и добавил, что программы по привлечению украинцев на льготных условиях на работу называются "режим Украина" или "проект Украина".
"В течение последних лет квота для работников из Украины в рамках этих программ увеличилась вдвое - с десяти до двадцати, а теперь уже и до 40 тысяч человек в год. По словам чешских работодателей, украинские работники очень трудолюбивы, они быстро учатся, у них практически отсутствует языковой барьер и поэтому они чрезвычайно здесь ценятся", - сказал посол.