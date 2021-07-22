Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан

Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан

Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан и приглашает на работу исключительно украинцев, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале rabota.ua.

Сколько готовы платить украинцам:

Средняя зарплата, которую готовы предложить украинцам чешские работодатели – от 30 до 90 тыс. грн.

Какие специалисты нужны:

  • разнорабочий на пищевое производство – зарплата 35-40 тыс. грн;
  • электрик – зарплата 37 тыс. грн;
  • разнорабочие – зарплата от 30 до 90 тыс. грн.
  • разнорабочие на склад – зарплата от 45 тыс. грн;
  • оператор производственной линии – 45 тыс. грн;
  • рабочие на демонтаж – зарплата до 89 тыс. грн.
1626943447-6882.png?0.6570499955100457
Скриншот rabota.ua
1626943508-9869.png?0.7852283399799016
Скриншот rabota.ua
1626943537-1698.png?0.6496409139662003
Скриншот rabota.ua

Почему Чехии нужны именно украинцы:

20 июля 2021 года посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил о том, что без украинских заробитчан экономика Чехии не выживет.

"Здесь существует консенсус относительно того, что если уже сюда будут приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы", - сказал посол и добавил, что программы по привлечению украинцев на льготных условиях на работу называются "режим Украина" или "проект Украина".
"В течение последних лет квота для работников из Украины в рамках этих программ увеличилась вдвое - с десяти до двадцати, а теперь уже и до 40 тысяч человек в год. По словам чешских работодателей, украинские работники очень трудолюбивы, они быстро учатся, у них практически отсутствует языковой барьер и поэтому они чрезвычайно здесь ценятся", - сказал посол.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics