Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан и приглашает на работу исключительно украинцев, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале rabota.ua.

Сколько готовы платить украинцам:

Средняя зарплата, которую готовы предложить украинцам чешские работодатели – от 30 до 90 тыс. грн.

Какие специалисты нужны:

разнорабочий на пищевое производство – зарплата 35-40 тыс. грн;

электрик – зарплата 37 тыс. грн;

разнорабочие – зарплата от 30 до 90 тыс. грн.

разнорабочие на склад – зарплата от 45 тыс. грн;

оператор производственной линии – 45 тыс. грн;

рабочие на демонтаж – зарплата до 89 тыс. грн.

Скриншот rabota.ua

Скриншот rabota.ua

Скриншот rabota.ua

Почему Чехии нужны именно украинцы:

20 июля 2021 года посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил о том, что без украинских заробитчан экономика Чехии не выживет.

"Здесь существует консенсус относительно того, что если уже сюда будут приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы" , - сказал посол и добавил, что программы по привлечению украинцев на льготных условиях на работу называются "режим Украина" или "проект Украина".