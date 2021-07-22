В Европе стали появляться очереди на зарядку электромобилей

Количество электромобилей настолько растет, что временами владельцы таких машины вынуждены выстраиваться в очередь на зарядку. Но если раньше такое было характерно лишь для США, то теперь «заторы» добрались и до Европы, сообщает АвтоПортал.

Данное фото было сделано в Норвегии, опубликовал его пользователь Твиттер Лассе Эдвардсен. Как видно на снимке, в очередь на зарядку стоят как минимум семь электромобилей.

Стоит сказать, что Норвегия - страна с наибольшей долей электромобилей в парке. Здесь «электрички» уже давно превосходят по продажам топливные машины. И зарядная инфраструктура представлена на должном уровне. Так что же повлекло такой ажиотаж? Если присмотреться к снимку, то можно заметить, что очередь выстроилась на зарядную станцию Tesla Supercharger. Буквально на днях компания Тесла открыла возможность пользования фирменными «чарджерами» для электромобилей других марок и, судя по всему, норвежские электромобилисты решили для себя открыть новый продукт.

Отметим, что зарядки Tesla Supercharger – одни из самых мощных в мире. Сейчас компания устанавливает терминалы V2 мощностью 150 кВт и стойки V3 отдачей 250 кВт. В последнем случае седан Model 3 Long Range может пополнить заряд батареи на 75 миль (121 км) пробега за 5 минут.