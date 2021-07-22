Украина и Венгрия договорились о взаимном признании дипломов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Об этом Кулеба заявил на совместной с венгерским коллегой Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Мы подписали два документа: первый - это соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Благодаря этой сделке украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными услугами", - сказал Кулеба.

Он добавил, что вторым подписанным документом является меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

Как сообщалось, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.