Рынок земли: в каких регионах продано больше всего земель

На сегодня, 22 июля, заключили 1592 сделки на земельные участки общей площадью 2445 га.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4008 нотариусов. Всего заявлений - 4483, из них согласовано 3897, в очереди на рассмотрение - 69, отказ получили 517.

Самыми популярными оказались земли Полтавской области - по ним заключен 231 договор (общая площадь 506,6 га).

Далее по площади проданных участков идет Харьковская (86 сделок на 310,7 га) и Винницкая область (153 сделки на 218,6 га).

Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.