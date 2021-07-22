Квартира без кондиционера: как заснуть в жаркую погоду

Оптимальная температура в спальне - до +23 градусов. В жаркую погоду мы высыпаемся хуже, духота провоцирует бессонницу, сообщает Бийский рабочий.

Правильное проветривание. Бессмысленно открывать настежь окна в самое пекло, так станет только жарче. Лучше всего глобально проветривать квартиру рано утром, до 06:00-07:00, когда солнце еще не очень высоко, и вечером, после 20:00. Во время проветривания также можно намочить полотенце и повесить его перед открытым окном, это поможет быстрее охладить комнату. Но не стоит оставлять мокрое полотенце на ночь: при большой влажности станет душно.

Купите плотные шторы. Плотные занавески не позволят солнечным лучам проникнуть в квартиру, и комната будет меньше нагреваться. Лучше всего выбирать шторы из светлого льна или хлопка, они нагреваются меньше, чем синтетика. Другой вариант — зеркальная пленка, наклеенная на окна. Она отражает большую часть солнечных лучей, не давая жаре проникнуть в помещение. А вот металлические жалюзи за день сильно накаляются, а потом отдают тепло, из-за чего в спальне может стать еще жарче.

Спите на боку. В жару лучше засыпать на боку, а не на спине. Таким образом большая часть поверхности тела соприкасается с воздухом, что помогает организму избежать перегрева.

Уберите ковры и выключите технику. Ковры задерживают тепло, поэтому на время жары их лучше свернуть и убрать. Также перед сном можно сделать влажную уборку полов, так будет комфортнее спать. Работающие бытовые приборы тоже излучают тепло, поэтому на ночь стоит выключать компьютер.

Ставьте перед вентилятором бутыли с водой. Обычные вентиляторы не приносят прохлады, а просто гоняют воздух. Но можно попробовать превратить их в своеобразный кондиционер: для этого нужно заморозить бутылки с водой и поставить их перед лопастями. Так холодный воздух будет разноситься по всей комнате. По мере размораживания воды бутылки нужно менять. Если вентилятора нет, то поставьте рядом с кроватью тазик с холодной водой и льдом, это тоже позволит немного охладить комнату.

Спите на полу. Попробуйте спать на полу. По законам физики теплый воздух поднимается наверх, так что чем ближе к полу вы будете спать, тем меньше вы пострадаете от жары.

Спите не в шелковом белье. Спать лучше без одежды, так организму будет легче охлаждаться. Или, если вы так не привыкли, в пижаме из хлопка либо натурального шелка, в ней не так жарко, а вот от синтетических пижам летом лучше отказаться.

Не стоит есть перед сном тяжелую пищу. Большое количество белка повышает скорость метаболизма, и тело быстрее нагревается. Диетологи советуют есть за 2-3 часа до сна, так организм успеет переварить пищу.

Откажитесь от холодного душа. Если принять перед сном холодный или просто прохладный душ, вскоре станет еще жарче, поэтому душ должен быть теплым. Но можно использовать крем или гель для душа с ментолом, он обладает хоть и недолгим, но охлаждающим эффектом.