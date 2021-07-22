Минэкономики подготовило новые правила охраны труда и проверок

В Минэкономики разработали проект Закона безопасности и здоровье работников на работе, которым предлагается ввести новую национальную систему предотвращения производственных рисков, сообщает ЛигаБизнес.

Предложенные проектом подходы должны изменить принципы построения системы, в частности, с нынешних "безопасность труда" или "охрана труда" - на европейский "безопасность работника". Ключевым заданием политики должно стать достижение полного устранения или минимизации рисков для жизни и здоровья работника.

Рядом с существующей административной и уголовной ответственностью, предусматривается возможность возложения по решению суда на работодателя материальной ответственности за нанесение вреда жизни и здоровью работника в результате недостаточных и/или неэффективных мер, принятых работодателем. В таком случае работодатель будет возмещать Фонду социального страхования расходы, понесенные им на выплаты и услуги, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве.

Работодатель, кроме обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, может осуществлять страхование своей ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью работника в результате выполнения им своих трудовых обязанностей.

За нарушение норм данного Закона работодатели несут ответственность в виде штрафа в случае:

использования рабочего оборудования повышенной опасности без его уведомительной регистрации, не проведения обязательных технических осмотров - в размере одной минимальной зарплаты за каждую единицу такого оборудования;

не информирование работников относительно вопросов безопасности и здоровья на работе, не проведение консультаций с работниками или представителями работников - в размере одной минимальной заработной платы;

не проведение обязательной аттестации рабочих мест по условиям труда - в размере минимальной заработной платы за каждое рабочее место, относительно которого совершенное нарушение;

не проведение обязательного аудита системы управления безопасностью и здоровьем работников - в размере пяти минимальных заработных плат;

допуск работника к выполнению работ повышенной опасности без получения разрешения или без осуществления дополнительного страхования работника в соответствии с данным Законом - в размере, который равен единоразовой помощи, которая выплачивается семье потерпевшего в случае его смерти в результате несчастного случая на производстве;

не проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с законодательством или невыполнение рекомендаций, предоставленных по результатам медицинских осмотров, - в размере минимальной заработной платы за каждого работника, относительно которого не проведен медицинский осмотр или не выполнены его рекомендации;

не проведение обязательного обучения работников по вопросам безопасности и здоровья - в размере минимальной заработной платы за каждого работника, относительно которого не проведено обучение;

не обеспечение предоставления домедицинской помощи и/или не обеспечение эвакуации работников, которым угрожала опасность в результате аварии, - в размере трех минимальных заработных плат за каждого такого работника;

не определение (не назначение) уполномоченного по безопасности и здоровья работников - в размере пяти минимальных заработных плат;

не проведение оценки профессиональных рисков - в размере двух минимальных заработных за каждое рабочее место, относительно которого не проведена такая оценка;

не проведение расследования несчастного случая или профессионального заболевания - в размере десяти минимальных заработных плат за каждого работника, относительно которого не проведено расследование и др.

Также проектом устанавливают обязанности работодателей относительно обеспечения безопасности и здоровья отдельных категорий работников особых категорий работников (работниц, которые недавно родили, и работниц, которые кормят грудью; работников, которые не достигли 18-летнего возраста; работников с инвалидностью), и предусматривается обязанность обеспечивать усиленное внимание к защите генетического наследства работников.

Защита генетического наследства предусматривает необходимость осуществления анализа наличия на рабочих местах или в рабочих зонах факторов, которые могут повлечь негативные наследственные генетические последствия у потомков, повлиять ли на репродуктивную функцию мужчин и женщин, их идентификации, оценки профессиональных рисков и определение мер по их устранению или минимизации.

Уточняются полномочия инспекции труда. Государственные инспекторы труда при условии предъявления служебного удостоверения имеют право:

1) в ходе проведения инспекционного посещения беспрепятственно, без предварительного уведомления в любое время суток посещать любые рабочие места (зоны), а также проходить к любым производственным, служебным и административным помещениям, в которых используется наемный труд;

2) проходить в дневное время в нежилые дома, помещения, сооружений и другие объекты, места, в которых (на которых) находятся физические лица, относительно которых есть достаточно оснований считать, что они исполняют трудовые обязанности, или к ним применяется принудительный труд;

Государственные инспекторы труда могут получать доступ к жилью лица лишь в случаях наличия согласия этого лица или мотивированного решения суда.

3) знакомиться с оригиналами и делать копии (в том числе - электронные) актов объектов посещения, которые касаются прав работников, коллективных или трудовых договоров, а также документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде;

4) лично или в присутствии свидетелей ставить объекту посещения и/или работникам, представителям профсоюзов, их организаций и объединений, члены которых работают на объекте посещения, вопросы, получать от них необходимые объяснения, отчеты, материалы, другую информацию относительно состояния соблюдения требований законодательства о труде, их нарушении и принятых мерах относительно устранения таких нарушений;

5) требовать от объектов посещения обеспечения свободного доступа работников к информации в соответствии с требованиями законодательства;

6) требовать прекращения незаконных действий, которые препятствуют осуществлению государственного надзора (контроля);

7) отбирать образцы материалов и веществ, которые используются или обрабатываются;

8) по результатам инспекционного посещения признавать работу такой, которая выполняется в пределах трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами;

9) вносить объектам посещения обязательные для выполнения предписания относительно устранения выявленных нарушений законодательства о труде;

10) в случаях наличия обоснованной непосредственной угрозы здоровью или жизни людей вносить объектам посещения обязательные для выполнения требования относительно устранения такой угрозы;

11) предоставлять уполномоченным органам рекомендации относительно отстранения от выполнения обязанностей виновных в нарушении законодательства о труде работников объекта посещения или привлечения их к ответственности по закону;

12) привлекать в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины, правоохранительные органы для прекращения незаконных действий объекта посещения и лиц, которые препятствуют им исполнять служебные обязанности;

13) составлять в случаях, предусмотренных законом, протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела о таких правонарушениях и взыскивать административные;

14) получать безвозмездно от объектов посещения, органов, уполномоченных управлять имуществом, государственных органов статистические и другие отчетные данные, информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения своих полномочий;

15) вытребовать для осмотра у физических лиц, которые находятся на рабочих местах или вне их в производственных, служебных, административных помещениях, домах, сооружениях и других объектах, местах, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности, относительно которых есть основания считать, что они исполняют трудовые обязанности, документы, которые удостоверяют личность;

16) осуществлять фиксацию процесса инспекционных посещений с использованием средств аудио-, фото- и видеотехники.