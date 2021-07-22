Какие области Украины лидируют по продажам новых авто

По итогам первого полугодия 2021 г., украинский рынок новых автомобилей вырос на 32%. Но это общая усредненная цифра. В разных областях нашей страны объемы продаж очень сильно отличаются. А некоторые регионы показали даже отрицательный результат. Как же поменялся авторынок в регионах, сообщает Autoconsulting.

Рост отечественного рынка новых легковых автомобилей, по сравнению с первым полугодием 2020-го, в разных сегментах был разным. Продажи автомобилей бюджетного сегмента Low Cost выросли на 24%, среднеценового сегмента Volume - на 36%, а дорогих авто сегмента Premium - на 27%. Но еще больше разница в объемах продаж по областям.

Если говорить только об объемах, то есть - о количестве проданных новых легковых автомобилей то, по данным, бессменный лидер тут Киев. За ним (в порядке убывания) идут Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Запорожская и Львовская области. Они - лидеры по объемам продаж.

Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, далеко не во всех из этих регионов продажи выросли так же, как вырос весь украинский рынок. Так, в Киеве - рекордный рост в +47%, что почти в полтора раза больше роста рынка. И именно киевские продажи задавали тренд всему авторынку. В Днепропетровской области зафиксирован рост +32%. В Харьковской +26%, в Одесской +38%.

Неравномерно в этих областях росли продажи автомобилей разных ценовых сегментов. А в некоторых регионах они даже упали. В Киеве продажи премиальных авто выросли на 43%, в Днепропетровской области они выросли на 21%. В Харьковской области рост +15%, а в Одесской - +41%!

Продажи новых легковых автомобилей средней ценовой категории Volume во всех областях-лидерах продаж выросли. В пределах от 27% до 52%. В Киеве, на целых 52%!

Однако, наблюдался и спад продаж. В частности -3% было зафиксировано в Черновицкой области. А в некоторых регионах (Тернопольская, Кировоградская, Винницкая области) рост был минимальным.

Любопытно, что в сегменте бюджетных Low Cost авто по итогам полугодия 2021 года сразу в 5 областях был зафиксирован спад продаж. В основном это западные области: -48% в тернопольской области, -34% в Закарпатской, -32% во Львовской. -45% в Черновицкой.

В премиальном сегменте, спад наблюдался уже в 6 регионах. Максимальный – в Кировоградской и Луганской областях, а также в Винницкой, Житомирской, Ровенской и Черкасской областях зафиксирована отрицательная динамика продаж.

Отметим, что в Киеве по итогам первого полугодия сосредоточено более трети всех продаж Украины - 35,4%. А это более 17 тыс. новых легковых авто. Минимум – в Черновицкой области 0,6% всеукраинских продаж или чуть более 300 авто за 6 месяцев.

Регионы - лидеры продаж:

1. Киев

2. Днепропетровская область

3. Харьковская область

4. Одесская область

5. Запорожская область