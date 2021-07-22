На Прикарпатье река вышла из берегов – размыло дорогу

В Калушском районе в селе Нижний Струтинь Ивано-Франковской области после проливных дождей река Чечва вышла из берегов и частично разрушила берег. Она размыла дорогу, перекрыв транспортное сообщение 27 дворохозяйствам, в которых живет 70 человек, сообщает Корреспондент.

"В урочище Пидгора в результате подъема уровня воды в ночь на 21.07.2021 поврежден и частично разрушен левый берег реки Чечва протяженностью 100 м, в данном месте разрушена часть коммунальной дороги по ул. Заречная, которая проходит по берегу реки протяженностью 30 м, отсутствует транспортное сообщение до 27 дворохозяйств, в которых проживает 70 человек, возможен пеший заход через сельхозугодья", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что другая водная артерия региона река Сивка затопила временный автомобильный переезд длиной восемь метров, соединяющий два села - Сивка-Войниловская и Мошковцы, в котором проживает 145 человек. Основной мост был разрушен во время наводнения в 2008 году.

В поселке Перегинское река Радова размыла грунтовую дорогу и оставила без транспортного сообщения пять дворохозяйств, в которых проживает 30 человек.

Река Болоховка в селе Верхняя подтопила автодорогу Верхняя - Станькова - Долгий Войнилов протяженностью 50 метров и шесть домохозяйств.