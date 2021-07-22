В МИД сообщили, что Украина не привлекалась к согласованию сделки по "СП-2"

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинская сторона не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток-2". Поэтому настаивает на том, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз, сообщает РБК-Украина.

По словам Николенко, не смотря на то, что Украина не привлекалась к переговорам, она продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усилению энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.