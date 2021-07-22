Новые случаи Дельта-штамма: будут ли в Киеве ужесточать карантин

Глава столичного управления Госпотреблслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве не будут ужесточать карантин из-за обнаружения новых случаев заражения штамма коронавируса Дельта, сообщает Новое время.

"Нет, сегодня город полностью готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Люди вернутся из отпусков, с каникулярных периодов", — сказал Рубан.

Рубан добавил, что рост заболеваемости прогнозируют на конец августа, а также в сентябре-октябре.

22 июля стало известно, что в Киеве зафиксировали шесть новых случаев Дельта-штамма коронавируса. Это показало первичное тестирование пациентов в Александровской больнице в центре столицы.