Chery показала доступный электромобиль QQ Ice Cream

Новинка выйдет на рынок до конца 2021 года, сообщает Автоцентр.

Chery опубликовала очередные тизеры новой бюджетной модели – электромобиля QQ Ice Cream. Автомобиль составит конкуренцию другому китайскому электрокару Wuling Hongguang MINI EV, который оказался очень успешным на рынке.

Новый Chery QQ Ice Cream будет выпускаться в кузове трехдверный хэтчбек и, судя по изображениям, получит светодиодную оптику округлой формы. Технические характеристики модели не раскрывают. Скорее всего, максимальный запас хода не превысит 150 км.

Уже известно, что кроме анонсированного электромобиля у Chery появится цифровая экосистема iCar. Благодаря ей автомобили производителя смогут обмениваться данными. Кроме того, новая технология предусматривает интеграцию ряда сервисов Alibaba через облачные технологии.

Официальная дата премьеры электрического Chery QQ Ice Cream не сообщается. По некоторым данным, автомобиль представят до конца 2021 года. Отметим, что сейчас на родном рынке марки Chery предлагает семь моделей с электрическими силовыми установками. Наиболее популярная из них – компактный хэтчбек EQ1. С 2017 года было продано более 200 000 автомобилей этой модели.