В Батуми рейс с украинцами задерживают более 12 часов

Самолет компании SkyUp Airlines, который должен был вылететь из аэропорта Батуми (Грузия) в Харьков 21 июля, задерживается на 12 часов. Рейс в Харьков должен был состояться накануне в 21:05, но посадку на него объявили 22 июля около 9:30 по киевскому времени, рассказала пассажирка рейса Александра Буракова, сообщает Суспільне.

"Вечером мы прошли контроль, сотрудники аэропорта подошли к стойке для того, чтобы совершить посадку, люди стали в очередь, но сотрудники ушли. На сайте Харьковского аэропорта мы увидели, что наш рейс прилетает на час позже, из этого мы поняли, что наш рейс задерживается", - рассказала Александра.

По словам пассажирки, около часа ночи людям выдали новые посадочные талоны и сообщили о неисправности самолета.

"Сотрудница аэропорта сообщила, что за нами прилетит новый борт из Киева, что тот самолет должен быть новейшим в компании. Она заверила, что самолет вылетит около шести часов утра", - говорит харьковчанка.

По ее словам, в гостинице пассажиров разместили на несколько часов только после жалоб.

"Около четырех утра, когда мы увидели, что на табло Харьковского аэропорта снова изменился время прибытия нашего рейса, начался небольшой "бунт", снова требовали отвести нас в гостиницу. Поспали мы 3 часа. За все время с девяти вечера нас кормили только один раз гамбургером", - рассказала Александра.

hrk.aero

По ее словам, другой самолет за пассажирами не прилетел, в Харьков они будут лететь тем, которым должны лететь вчера, 21 июля.

"Среди пассажиров много детей с мамами, которые спали в аэропорту на железных креслах. Специальной пищи для малышей тоже не предоставили", - говорит Александра.

После посадки пассажиры час ждут в самолете.