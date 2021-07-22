Футболист получил травму, празднуя гол в матче (видео)

Польский полузащитник "Легии" Бартош Капустка получил нелепое повреждение, празднуя гол в ворота эстонской "Флоры". Варшавский клуб одержал домашнюю победу со счетом 2:1 в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает Обозреватель.

Уже на третьей минуте встречи полякам удалось открыть счет усилиями как раз Капустки. Бартош протащил мяч со своей половины поля до штрафной площади соперника и нанес результативный удар в нижний угол.

На радостях футболист высоко подпрыгнул и приземлился на обе ноги, но, судя по всему, не лучшим образом встал на правую конечность, после чего на его лице сразу же появилась болезненная гримаса. Из-за повреждения он покинул поле уже на седьмой минуте.

Отметим, что "Флора" отыгралась в начале второго тайма и была очень близка к сенсационной ничьей. Только в добавленное арбитром время "Легии" удалось вырвать победу.

Следующий поединок между командами пройдет 27 июля в Эстонии. Напомним, что с нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.