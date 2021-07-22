Польза и вред абрикоса для организма

Абрикос поможет вывести из организма токсины, снизить уровень холестерина в крови, побороть лишний вес. Он самый полезный для работы печени и прочих органов, фрукт, сообщает Sputnik .

Пектин содержащийся в абрикосе, нейтрализует пестициды, ионы тяжелых металлов и другие вредные для здоровья вещества.

В этом солнечном фрукте содержатся витамин А и бета-каротин, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества, например магний, фосфор, йод, железо и калий.

Абрикос для печени

В частности, при заболеваниях печени желательно употреблять более кислые сорта абрикосов, уверяет кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка.

Между тем, полезен не только сам фрукт, но и приготовленные из него напитки, отмечает эксперт. Абрикосы можно употреблять также в составе смузи: в получившемся напитке будет содержаться суточная доза витаминов и микроэлементов.

Абрикос для щитовидной железы

Абрикос также рекомендован для профилактики заболеваний щитовидной железы, фрукт благотворно действует на состояние сосудов и сердца. Кроме того, абрикосы выводят из организма токсины, помогают снизить уровень холестерина и лишний вес.

Абрикос против старения

Отличный набор бета-каротина, витаминов и флавоноидов дает мощный заряд антиоксидантного свойства: предотвращает воспаления, укрепляет иммунитет и дает отпор процессам старения.

Абрикос для хорошего зрения

Абрикосы оказывают положительное воздействие на здоровье ваших глаз: обеспечивают профилактику ухудшения зрения и приостанавливают возрастные изменения глаз.

Абрикос для красоты

Витамины, входящие в состав этого солнечного фрукта, принято называть витаминами красоты. К ним относятся A, C и E. Именно они увлажняют и питают кожу, дарят ей упругость и здоровое сияние. Ко всему прочему, эти витамины не менее полезны для ногтей и волос, особенно в летний период.

Абрикос для пищеварения

Яркие абрикосы могут похвастаться двумя видами клетчатки в своем составе: растворимой и нерастворимой. Первая отвечает за нормализацию кислотности желудка и контроль сахара в крови, а вторая поддерживает микрофлору кишечника. К тому же, абрикос считается натуральным слабительным. Свежий и сушеный фрукт позволяет без труда избавиться от лишних килограммов и разгоняет метаболизм.

Абрикос для нервной системы

Абрикос - источник калия, важного для здоровья нервной системы. Калий также несет ответственность за память и работоспособность человека.

Но этот фрукт может быть полезен не всегда. Кому нельзя есть абрикосы?

Главный источник проблем скрывается в косточке абрикоса: внутри находится вещество амигдалин, которое в пищеводе превращается в синильную кислоту. Все это может привести к отравлению. Конечно, от нескольких косточек ничего не произойдет, но большая доза гарантирует тошноту, слабость, головную боль и другие неприятные симптомы.

Однако если зерна из косточек абрикоса проварить или просушить в духовке, то вред сводится к минимуму.

С особой осторожностью к его потреблению следует относиться больным гепатитом.

Не стоит злоупотреблять абрикосами диабетикам, людям с нарушением обмена веществ, хроническими заболеваниями щитовидной железы, при острой язве желудка, панкреатите и болезнях печени.

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