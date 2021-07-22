Польза и вред абрикоса для организма
Абрикос поможет вывести из организма токсины, снизить уровень холестерина в крови, побороть лишний вес. Он самый полезный для работы печени и прочих органов, фрукт, сообщает Sputnik .
Пектин содержащийся в абрикосе, нейтрализует пестициды, ионы тяжелых металлов и другие вредные для здоровья вещества.
В этом солнечном фрукте содержатся витамин А и бета-каротин, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества, например магний, фосфор, йод, железо и калий.
Абрикос для печени
В частности, при заболеваниях печени желательно употреблять более кислые сорта абрикосов, уверяет кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка.
Между тем, полезен не только сам фрукт, но и приготовленные из него напитки, отмечает эксперт. Абрикосы можно употреблять также в составе смузи: в получившемся напитке будет содержаться суточная доза витаминов и микроэлементов.
Абрикос для щитовидной железы
Абрикос также рекомендован для профилактики заболеваний щитовидной железы, фрукт благотворно действует на состояние сосудов и сердца. Кроме того, абрикосы выводят из организма токсины, помогают снизить уровень холестерина и лишний вес.
Абрикос против старения
Отличный набор бета-каротина, витаминов и флавоноидов дает мощный заряд антиоксидантного свойства: предотвращает воспаления, укрепляет иммунитет и дает отпор процессам старения.
Абрикос для хорошего зрения
Абрикосы оказывают положительное воздействие на здоровье ваших глаз: обеспечивают профилактику ухудшения зрения и приостанавливают возрастные изменения глаз.
Абрикос для красоты
Витамины, входящие в состав этого солнечного фрукта, принято называть витаминами красоты. К ним относятся A, C и E. Именно они увлажняют и питают кожу, дарят ей упругость и здоровое сияние. Ко всему прочему, эти витамины не менее полезны для ногтей и волос, особенно в летний период.
Абрикос для пищеварения
Яркие абрикосы могут похвастаться двумя видами клетчатки в своем составе: растворимой и нерастворимой. Первая отвечает за нормализацию кислотности желудка и контроль сахара в крови, а вторая поддерживает микрофлору кишечника. К тому же, абрикос считается натуральным слабительным. Свежий и сушеный фрукт позволяет без труда избавиться от лишних килограммов и разгоняет метаболизм.
Абрикос для нервной системы
Абрикос - источник калия, важного для здоровья нервной системы. Калий также несет ответственность за память и работоспособность человека.
Но этот фрукт может быть полезен не всегда. Кому нельзя есть абрикосы?
Главный источник проблем скрывается в косточке абрикоса: внутри находится вещество амигдалин, которое в пищеводе превращается в синильную кислоту. Все это может привести к отравлению. Конечно, от нескольких косточек ничего не произойдет, но большая доза гарантирует тошноту, слабость, головную боль и другие неприятные симптомы.
Однако если зерна из косточек абрикоса проварить или просушить в духовке, то вред сводится к минимуму.
С особой осторожностью к его потреблению следует относиться больным гепатитом.
Не стоит злоупотреблять абрикосами диабетикам, людям с нарушением обмена веществ, хроническими заболеваниями щитовидной железы, при острой язве желудка, панкреатите и болезнях печени.