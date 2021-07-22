Повышение Укрзализныцей тарифов на грузоперевозки почувствуют все

Запланированное "Укрзализныцей" повышение тарифов на грузовые перевозки существенно снизит конкурентоспособность отечественных товаров, а также отразится на их конечной стоимости, что почувствуют все украинцы, сообщает УНИАН.

Во время пресс-конференции президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что "Укрзализныця" для первого тарифного класса (уголь, руда, стройматериалы, песок) предусматривает рост цены перевозки почти на 30%.

"Для этих грузов повышение будет просто грандиозным. За два этапа повышение составит 30%. Такого повышения не выдержит ни одна нормально работающая экономика даже в нормальных условиях, не говоря уже о кризисе… Это в очередной раз понизит конкурентоспособность наших товаров. Более того, это всё равно перейдёт на стоимость для конечного потребителя. Это почувствуют все граждане Украины" , - сказал Каленков.

По его словам, в итоге "Укрзализныця" рискует получить ситуацию, когда компании будут производить и возить меньше продукции с помощью железной дороги.

Также он подчеркнул, что премьер Денис Шмыгаль обещал не поднимать тарифы естественных монополий до окончания коронакризиса.

"За прошлый год грузовые перевозки "Укрзализныци", несмотря на кризис, принесли более 11 млрд грн. Операционная прибыль от грузовых перевозок "Укрзализныци" даже в прошлом году составила 17%. В другие годы эта цифра превышала 25%. Такого нет ни на одной железной дороге у наших соседей, там цифры намного скромнее – меньше 5-10%" , - сказал он.

Тарифы на грузоперевозки: что необходимо знать

"Укрзализныця" в два этапа планирует повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы улучшить свои финансовые возможности.

Как сказано в приказе Мининфраструктуры, с 1 сентября 2021 года будут повышены на 8% тарифы на перевозку грузов 1-го та 2-го тарифных классов. Следующий этап повышения на эти классы грузов предусмотрено провести с 1 января 2022 года: для 1-го тарифного класса - на 20,4%, 2-го класса - на 6,5%.