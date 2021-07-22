Израиль первым в мире начнет испытания оральной вакцины от COVID-19

Израиль станет первой страной, где начнутся клинические испытания уже разработанной оральной вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс.

Испытания пройдут в медцентре имени Сураски в Тель-Авиве, создатели вакцины ждут разрешения Минздрава Израиля.

"Идея состоит в том, что мы хотим продемонстрировать доказательство концепции - что она (вакцина) работает для людей", - заявил изданию гендиректор фармацевтической компании Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.

Предполагается, что Минздрав разрешит начать испытания в ближайшие несколько недель. Несколько тысяч капсул с вакциной уже изготовлены на мощностях компании в Европе.

Вакцина атакует три белка в структуре коронавируса, в отличие от вакцин производства Moderna и Pfizer, которые атакуют только спайковый S-белок, объяснил Кидрон.

По его словам, это сделает препарат более эффективным против появляющихся модификаций вируса: "даже если вирус пробьет одну линию защиты, здесь будет вторая линия, а если пробьет и вторую, будет третья".

На доклинических испытаниях препарат тестировали против штамма "дельта". У испытуемых животных после вакцинации вырабатывались антитела IgG и IgA (создающие долгосрочный иммунитет).

Сначала капсулы дадут 24 испытуемым, которые не получали никаких других вакцин от коронавируса. Половина участников получит одну капсулу оральной вакцины, другая половина - две дозы препарата. Отмечается, что испытания пройдут без группы плацебо. Предполагается, что они продлятся шесть недель.

Если они пройдут успешно, Кидрон планирует в первую очередь добиваться разрешения на экстренное применение оральной вакцины в странах, которые больше всего нуждаются в препарате, к примеру, в государствах Южной Америки.

Он добавил, что такую вакцину можно будет принимать самим дома и пероральные препараты, как правило, вызывают меньше побочных эффектов. Препарат можно перевозить при температурах холодильника, а хранить в комнатной температуре, что облегчает доставку препарата по всему миру добавил Кидрон.