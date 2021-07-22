Кроссовер Lamborghini бьет рекорды продаж

Спрос на Lamborghini Urus превысил ожидания. В Италии выпустили уже 15-тысячный кроссовер и вскоре он станет самой массовой моделью в истории марки, сообщает АвтоПортал.

На данный момент больше всего покупателей нашел суперкар Lamborghini Huracan – выпустили 18 тыс. купе и спайдеров. Однако постепенно Urus его быстро догоняет: так за первое полугодие произвели 2796 кроссоверов против 1532 Huracan.

По результатам 2020 года 59% всех проданных Lamborghini в мире – именно Urus. Кроссоверы Ламборгини уже раскуплены на 10 месяцев вперед. Мало того, Urus уже выпустили столько же, сколько Lamborghini Countach, Diablo и Aventador вместе взятых.

А 15-тысячным стал авто в сером цвете Grigio Keres Matt и с черно-салатовым интерьером. Отправят его заказчику из Великобритании.

Напомним, Lamborghini Urus – самый быстрый серийный кроссовер в мире. Он оснащен 4,0-литровым 650-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч. Вскоре модель пройдет обновление.