Автогаз и бензин подорожали: цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 10 копеек, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,49 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,43 гривен за литр (+0,10 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, цены на автогаз начали расти на прошлой неделе. За это время автогаз подорожал примерно на 1 гривну за литр.

Автор: Александр Белоус