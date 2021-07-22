В Одессе дождь уничтожил множество дорог и автомобилей

Сильная гроза накрыла Одессу этой ночью. Сначала ливень привел к затоплению улиц, которые превратились в бурные реки. Однако, последствия стихии оказались намного более разрушительными, сообщает Autoconsulting.

Часть дорожного покрытия просто смыло, а бурный водный поток подхватывал припаркованные автомобили и бросал их на деревья.

К утру оказалось, что повреждения получили сотни авто в городе. Размытые дороги и ливневые коллекторы стали опасной ловушкой для проезжающих авто.

Коммунальные службы приступили к расчистке дорог, но оказалось, что целые микрорайоны Одессы отрезаны из-за размытия дорог.