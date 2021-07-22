В Украине сократилось число сельскохозяйственных животных

В Украине стало больше свиней – к 1 июля их поголовье выросло на 0,7%, или 6,1 млн голов. Число других сельскохозяйственных животных, напротив, сократилось. В том числе, продолжило падать поголовье коров, что сказывается на объемах производства молока, сообщает Сегодня.

Поголовье свиней увеличилось на промышленных фермах в Киевской и Львовской областях. В домашних хозяйствах показатели не настолько позитивные.

Сократилось и число птиц - на 3,8% или 239,2 млн. Слабее всего показатели в Запорожской области. Кроме того, уменьшилось количество овец и коз – на 4,9% или 1,4 млн голов. Наибольшие потери пришлись на Харьковскую область.

Еще большая разница в статистике по крупному рогатому скоту: за год количество коз, овец, коров и т.п. сократилось на 6,5% – до 3,2 млн. И в этом списке лидером снова стала Запорожская область.

По состоянию на 1 июля текущего года в Украине насчитали 1,7 млн коров, а это на 5,8% меньше аналогичного периода 2020-го. Падение поголовья наблюдается уже не первый год, поэтому Украина испытывает проблемы с производством молока.

Это, в свою очередь, приводит к тому что украинцы употребляют все меньше молочных продуктов. На днях стало известно, что Украина заняла последнее место в Европе по потреблению сыра. В среднем один украинец съедает 4,66 кг сыра в год, а вот в Европе этот показатель составляет 18,3 кг. Более того, в Украине покупают в основном импортный сыр – свой продут проигрывает не только по качеству, но и зачастую по цене.