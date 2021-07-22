Футбольный турнир на Олимпиаде в Токио: календарь матчей
22 июля на Олимпийских играх в Токио стартовал мужской футбольный турнир. Соревнования продлятся до 7 августа - финал будет сыгран в Йокогаме, сообщает УНИАН.
В олимпийском турнире выступают 16 сборных, которые разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучше команды из каждой группы.
Отметим, что на турнире выступит ряд звездных игроков: бразилец Дани Алвес, испанцы Марко Асенсио и Педри, француз Андре-Пьер Жиньяк, бразилец Ришарлисон и другие.
Положение команд
Группа А: Мексика - 3 очка, Франция - 0, Япония, ЮАР
Группа В: Новая Зеландия - 3 очка, Южная Корея - 0, Гондурас, Румыния
Группа С: Египет - 1 очко, Испания - 1, Аргентина, Австралия
Группа D: Кот-д'Ивуар - 3 очка, Саудовская Аравия - 1, Бразилия, Германия
Расписание матчей и результаты
Групповой этап
Четверг, 22 июля
Группа С. Египет - Испания - 0:0
Группа В. Новая Зеландия - Южная Корея - 1:0
Группа А. Мексика - Франция - 4:1
Группа D. Кот-д'Ивуар - Саудовская Аравия - 2:1
13:30. Группа С. Аргентина - Австралия
14:00. Группа А. Япония - ЮАР
14:00. Группа В. Гондурас - Румыния
14:30. Группа D. Бразилия - Германия
Воскресенье, 25 июля
10:30. Группа С. Египет - Аргентина
11:00. Группа А. Франция - ЮАР
11:00. Группа В. Новая Зеландия - Гондурас
11:30. Группа D. Бразилия - Кот-д'Ивуар
13:30. Группа С. Австралия - Испания
14:00. Группа А. Япония - Мексика
14:00. Группа В. Румыния - Южная Корея
14:30. Группа D. Саудовская Аравия - Германия
Среда, 28 июля
11:00. Группа D. Саудовская Аравия - Бразилия
11:00. Группа D. Германия - Кот-д'Ивуар
11:30. Группа В. Румыния - Новая Зеландия
11:30. Группа В. Южная Корея - Гондурас
14:00. Группа С. Испания - Аргентина
14:00. Группа С. Австралия - Египет
14:30. Группа А. ЮАР - Мексика
14:30. Группа А. Франция - Япония
1/4 финала
Суббота, 31 июля
11:00. Первый четвертьфинал
12:00. Второй четвертьфинал
13:00. Третий четвертьфинал
14:00. Четвертый четвертьфинал
1/2 финала
Вторник, 3 августа
11:00. Первый полуфинал
14:00. Второй полуфинал
Матч за 3-е место
Пятница, 6 августа, 14.00
Финал
Суббота, 7 августа, 14.30
Мужской футбол на Олимпийских играх: справка
- Футбольные соревнования на Олимпийских играх проводятся с 1900 года.
- Чаще всего у мужчин победителем Олимпийских игр становились команды Венгрии и Великобритании (по 3 золота).
- На Олимпийских играх побеждали такие звезды футбола как Лионель Месси, Серхио Агуэро, Неймар, Самюэль Это’О, Пеп Гвардиола, Луис Энрике, Дунга, Лев Яшин, Ференц Пушкаш и многие другие.
- С 1996 года на Олимпиадах команды должны быть сформированы из игроков не старше 23 лет, за исключением трех футболистов, которые могут быть любого возраста.