В Крыму силовики устроили обыск в доме крымских татар

В городе Евпатория оккупированного Крыма российские силовики проводят так называемые "следственные действия" в доме крымских татар : 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова, сообщает Зеркало недели.

В доме всего проживает девять человек, из них четверо дети, информируют активисты общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook.

Российские силовые ведомства о причине обысков не сообщают.

"Не комментируют ситуацию представители силовых структур, которые окружили домовладение по периметру", - отмечают активисты.

Украинский омбудсвумен Людмила Денисова в Facebook отметила:

"Обыски в квартирах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни".

Денисова призывает международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

После оккупации Россией Крымского полуострова весной 2014 года, там регулярно российские силовики проводят обыски активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и журналистов и активистов в целом.