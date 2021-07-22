У Зеленского жалобу России в ЕСПЧ назвали эталоном политического цинизма

В Офисе президента Владимира Зеленского считают абсурдом и элементом пропаганды межгосударственную жалобу России в ЕСПЧ против Украины, сообщает Украинская правда.

"Во-первых, руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском - все . Если кому-то был нужен эталон политического цинизма - вот он в виде подобных действий России.

Во-вторых, у этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского. Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия в данном случае - отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию - уже по дискредитации самого ЕСПЧ", - сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк

По словам Подоляка, Украина точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией.

"Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций" , - отмечает он.

Россия, как государство-оккупант, которое контролирует захваченные территории, ответственно полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до разграбления экономического потенциала украинских территорий.

"Кстати, в обосновании "жалобы" России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму - основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российского учреждения.