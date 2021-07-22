Perseverance занялся поисками жизни на Марсе
Марсоход исследует дно кратера Езеро, который, как предполагают ученые, раньше был озером, и соберет образцы породы, сообщает Корреспондент.
Аппарат Perseverance приступил к поиску признаков жизни на Марсе, сообщили в NASA.
Марсоход оснащен двухметровой роботизированной рукой, на которой размещено множество приборов, главный из которых – литохимический рентгеновский анализатор PIXL.
С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света он будет анализировать состав горных пород в кратере Езеро, а расположенная рядом камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения признаков прошлой микробной жизни.
Наиболее важные образцы будут собраны буром на конце руки, а затем упакованы в металлические трубки, которые Perseverance отложит на поверхности планеты для возвращения на Землю в ходе будущей совместной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, запланированной на 2026 год.
Отмечается, что исследование дна кратера может многое рассказать о первых днях существования Марса и, возможно, о том, как он сформировался.
Помимо ключевой цели – поиска признаков жизни на Марсе, Perseverance будет изучать геологию и палеоклимат Красной планеты.
Напомним, марсоход Perseverance совершил посадку на Красной планете вместе с вертолетом Ingenuity 18 июля. Полет аппаратов с Земли до места назначения занял семь месяцев.