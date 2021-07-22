Ровер NASA занялся поисками жизни на Марсе

Марсоход исследует дно кратера Езеро, который, как предполагают ученые, раньше был озером, и соберет образцы породы, сообщает Корреспондент.

Аппарат Perseverance приступил к поиску признаков жизни на Марсе, сообщили в NASA﻿.

Марсоход оснащен двухметровой роботизированной рукой, на которой размещено множество приборов, главный из которых – литохимический рентгеновский анализатор PIXL.

С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света он будет анализировать состав горных пород в кратере Езеро, а расположенная рядом камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения признаков прошлой микробной жизни.

Наиболее важные образцы будут собраны буром на конце руки, а затем упакованы в металлические трубки, которые Perseverance отложит на поверхности планеты для возвращения на Землю в ходе будущей совместной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, запланированной на 2026 год.

Отмечается, что исследование дна кратера может многое рассказать о первых днях существования Марса и, возможно, о том, как он сформировался.

Up ahead: the target spot where I plan to collect my first-ever sample of Martian rock. I have everything I need with me to get the job done. First is to collect detailed, close-up science of the rock, then comes the coring. Why and how I’ll sample here: https://t.co/MYw9RoDbGjpic.twitter.com/EPHJVmJH6n — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 21, 2021

Помимо ключевой цели – поиска признаков жизни на Марсе, Perseverance будет изучать геологию и палеоклимат Красной планеты.

Напомним, марсоход Perseverance совершил посадку на Красной планете вместе с вертолетом Ingenuity 18 июля. Полет аппаратов с Земли до места назначения занял семь месяцев.