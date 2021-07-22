Украинцы смогут путешествовать в Словакию и Молдову

По официальному сообщению, которое поступило от Бюро Пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Президиума полицейского корпуса Словацкой Республики, с 21 июля отменены ограничения на въезд граждан Украины на территорию Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Граждане Украины могут въезжать на территорию Словацкой Республики на общих условиях, действовавших до введения карантинных ограничений. Также граждане Украины должны придерживаться требований, определенных Министерством здравоохранения Словацкой Республики (пройти полный курс вакцинации или самоизоляцию).

Кроме того, по сообщению Генерального инспектората пограничной полиции МВД Республики Молдова, на территории Молдовы с 19 июля 2021 усиливаются меры по профилактике и противодействию распространению COVID-19 при пересечении границы гражданами на въезд в страну.

На территории Молдовы будет устанавливаться список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском распространения заболевания COVID-19. Список стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зонам, будет обновляться еженедельно (в пятницу) и вступать в действие с понедельника следующей недели. Список будут публиковать на официальных сайтах государственных органов Молдовы.

Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны, в которых находились в течение последних 14 дней (включая тех, которые в транзитном порядке пересекали страны "красной" зоны в срок, не превышающий 24 часа), необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Те граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны без отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

В то же время не нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а также 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову из стран "зеленой" зоны для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, следующих транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов) и другим определенным категориям.

Граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран "красной" зоны, обязаны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Исключение, в частности, составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), дети до 6 лет, граждане, следующие транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов), а также дети в возрасте от 6 до 18 лет, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Лица, которые будут находиться на самоизоляции в Молдове, смогут ее завершить после 7-го дня в случае сдачи ПЦР-теста на COVID-19, результат которого будет отрицательным.

Также пограничники Республики Молдова обращают внимание на то, что справки об отрицательном результате ПЦР-теста, прохождении курса вакцинации или наличии антител к COVID-19 должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.