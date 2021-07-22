Штраф за продажу алкогольных напитков в запрещенное время суток

Налоговики ответили, какая ответственность применяется к субъекту хозяйствования за продажу алкогольных напитков в запрещенное решением соответствующего органа местного самоуправления время суток, сообщает ЛигаБизнес.

Основные принципы государственной политики относительно регулирования производства и торговли алкогольными напитками определено Законом Украины от 19 декабря 1995 года № 481/95-ВР.

На время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, курения табачных изделий, использования электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.

Сельские, поселковые и городские советы в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безлкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектам хозяйствования (в том числе иностранных, которые действуют через свои зарегистрированные постоянные представительства) (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное решением таких органов время суток (часть девятая ст. 15 прим. 3 Закона № 481).

К субъектам хозяйствования (в том числе иностранным, которые действуют через свои зарегистрированные постоянные представительства) применяются финансовые санкции в виде штрафов в случае нарушения требований ст. 15 прим. 3 Закона № 481 в размере 6800 грн. (абзац четырнадцатый части второй ст. 17 Закона № 481).

В соответствии с частью третьей ст. 156 Кодекса об административных правонарушениях нарушение работником предприятия (организации) торговли или общественного питания правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, которые используются в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, в частности, торговля алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в запрещенное решением соответствующего органа местного самоуправления время суток влечет за собой наложение штрафа от 400 до 800 нмдг (6800-13600 грн).

Действия, предусмотренные частью первой или третьей ст. 156 КУпАП, совершенные лицом, которое на протяжении года было подданное административному взысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа от 800 до 1400 нмдг (13600-23800 грн) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Следовательно, к субъектам хозяйствования (в том числе иностранным, которые действуют через свои зарегистрированные постоянные представительства) (кроме заведений ресторанного хозяйства) за продажу алкогольных напитков в запрещенное решением соответствующего органа местного самоуправления время суток применяются финансовые санкции в виде штрафов в размере 6800 гривен.

Кроме того, в соответствии с частью третьей ст. 156 КУпАП нарушение работником предприятия (организации) торговли или общественного питания правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями, в частности, торговля пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в запрещенный решением соответствующего органа местного самоуправления время суток, влечет за собой наложение административного штрафа на должностное лицо субъекта хозяйствования.