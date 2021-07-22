ГФС изъяла более 4 млн пачек контрафактных сигарет на 246 млн грн
Государственная фискальная служба изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Facebook.
Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, провели санкционированные судом обыски складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются оптовой торговлей табачных изделий.
По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн грн, которые не имеют документального подтверждения их происхождения и качества. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности. Досудебное расследование продолжается.
"С начала года сотрудники ГФС уже изъяли около 18 млн пачек табачных изделий", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.