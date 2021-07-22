Индекс БигМака: гривну снова недооценили

Доллар в Украине "должен" стоить около 11,5 гривны, а сама гривна недооценена на 57,7%, сообщает Сегодня.

Однако в рейтинге "Недооцененность национальных валют" Украина улучшила позицию и оказалась уже не на пятом месте с конца, а на восьмом.﻿ Такие данные опубликовал The Economist, основываясь на так называемом "Индексе БигМака".

В США бургер "БигМак" стоил на момент проведения исследования 5,65 доллара, тогда как в Украине – 65 гривен, то есть чуть больше 2,3 доллара. Таким образом, по расчетам аналитиков, "справедливый" курс украинской валюты – 11,5 гривны за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 27,24 грн/доллар.

Индекс БигМака в июле 2021

Пять самых недооцененных валют мира

Ливанский фунт – на 70,2%; Российский рубль – 59,9%; Южноафриканский рэнд – 59,6%; Азербайджанский манат – 58,9%; Турецкая лира – 58,7%.

Три самых переоцененных валюты мира

Венесуэльский боливар – на 47,7%; Швейцарский франк – 24,7%; Норвежская крона – 11,5%.

Что такое Индекс БигМака

"Индекс БигМака" The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США.

За основу берется стоимость бургера в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Выбор именно этого бургера объясняют тем, что БигМак – своеобразный аналог продуктовой корзины, в нем есть хлеб, мясо и овощи.