Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса, сообщает Экономическая правда.

В пресс-службе НБУ заявили, что в первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов.

"В июне 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза Национального банка (9,2%).

С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена ​​временными факторами - ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой - более существенно усилилось фундаментальное инфляционное давление.

Так, базовая инфляция в июне у ﻿﻿ скорилась до 7,3% г/г и заметно превысило апрельский прогноз (6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда", - объяснили в НБУ.

"На усиление инфляционного давления, в частности фундаментального, влияет также динамическое обновление экономики, о котором свидетельствуют ежемесячные и другие высокочастотные индикаторы.

Так, в апреле индекс производства базовых отраслей вырос на 18,3% г/г, в мае - на 4,1% г/г, а индекс ожиданий деловой активности в июне достиг наивысшего значения, начиная с октября 2019 года. В то же время в определенной степени сдерживали фундаментальное инфляционное давление благоприятная ситуация на валютном рынке и стабилизация инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

"Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года" , - подчеркнули в Нацбанке.

Отмечается, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

"Ужесточение монетарной политики Нацбанка, в частности повышение учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.