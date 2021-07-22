НБУ оценил влияние карантина 2021 года на экономику Украины

Отрицательный вклад всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в годовой реальный ВВП Украины составил 0,6 п.п. Такие оценки дает Национальный банк Украины, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, в отличие от карантинных ограничений весной прошлого года, ограничения 2021 года не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

"Новые варианты коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются по миру и могут нанести новые потери украинской экономике" , - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Автор: Александр Белоус