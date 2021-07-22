Чем тормоза электромобилей отличаются от традиционных

Тормозные системы традиционных автомобилей и машин с электроприводом очень похожи по своему строению, но в их работе есть существенные отличия, сообщает 24 Канал.

Количество электромобилей постепенно растет во всем мире, в том числе и в Украине. По данным платформы Opendatabot, с 2015 года украинцы приобрели 27 732 электромобиля. Конечно эти машины требуют сервиса и замены изношенных деталей.

В чем их обслуживание проще, чем автомобилей с ДВС (двигателем внутреннего сгорания): не нужно делать замену свечей зажигания, сливать масло, следить за состоянием топливной системы. Однако во многом они похожи. Например, у электромобилей также нужно периодически заменять щетки стеклоочистителей, салонный фильтр, перегоревшие лампы в фарах. И самое важное – следить за состоянием компонентов подвески и тормозной системы.

Так, в электромобилях используется система электродинамического торможения с рекуперацией энергии при замедлении, а при определенных настройках системы они способны обеспечивать мощное тормозное усилие. Однако такие настройки используются далеко не всегда, а средний вес современного электромобиля в снаряженном состоянии существенно больше веса сходного по характеристикам автомобиля с ДВС.

Это означает, что тормозной системе электромобиля приходится превращать больше кинетической энергии в тепло, что при определенном стиле вождения приводит к повышенному износу. Если же водитель, наоборот, придерживается исключительно спокойного стиля вождения и использует в основном рекуперативное торможение, тормозные диски могут укрыться ржавчиной, а материал колодок затвердеть и стать менее эффективным. Важно помнить об этом и внимательно следить за состоянием колодок и тормозных дисков, а также своевременно менять тормозную жидкость.

Также дорогие современные электромобили оснащены системами активной безопасности, а некоторые даже системами автонномного вождения. Это повышает требования в том числе и к тормозным системам. Например из-за появления сложных электронных систем безопасности более строгими стали и требования к качеству тормозной жидкости. Ведь на скорость и точность срабатывания этих систем может повлиять даже незначительное изменение вязкости или образования пузырьков пара.