В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий

В Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении существует три риска, сообщает Сегодня.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту.

Риски запуска накопительной пенсионной системы:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Регулирование

"В Украине в течение длительного времени не было институционального регулятора, который бы имел материально-технические ресурсы и квалифицированные кадры для регулирования именно сферы пенсионных накоплений. Поэтому несмотря на мощное законодательство, отдельные недобросовестные игроки его не соблюдали, не выполняли правила и регулятор никак это не отслеживал и не реагировал" ,- объяснила Лазебная.

Теперь, по ее словам, Украине нужен "сильный и профессиональный" регулятор. В этом направлении уже работают – хотят усилить институционную способность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Инвестиции

"Вторая задача – это расширение круга надежных инвестиционных инструментов, по которым пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост ВВП, создание новых рабочих мест с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики. К тому же, рост объема внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов, которыми являются пенсионные накопления, будет стимулировать предложение таких инструментов. Поэтому это взаимосвязанный постепенный процесс" , – рассказала министр.

Для решения проблемы нужна совместная работа экономического блока правительства и финансовых регуляторов, добавила Лазебная.

Гарантии

"Третья задача – это потребность в дополнительной защите инвестированных пенсионных активов от невозврата во время процедур ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков, признание их неплатежеспособными" , - отметила Лазебная.

Она считает, что учреждение, которое ликвидируется, должно возвращать пенсионные накопления в первую очередь – сразу после уплаты налогов государству и выплаты зарплат сотрудникам.

"Безусловно, должно обеспечиваться выполнение решений судов о возврате пенсионных активов, за этим должно быть особый контроль, возможно, отдельная бюджетная программа по образцу бюджетной программы выполнения судебных решений по пенсионным делам в солидарной системе. Ведь сейчас с этим есть проблемы, в частности, с Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ)" , - уточнила министр.

Напомним, в Раду подан новый законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Он предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).