Патрульная полиция получила новые автомобили

Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение партию пикапов Isuzu D-Max. Для правоохранителей автомобили подготовила отечественная компания "Спец-Ком-Сервис", сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Правоохранители требуют в своей работе разнообразную технику. Для некоторых подразделений кроме просторного салона необходимо вместительное грузовое отделение, где можно перевозить специальный инвентарь или тяжелую технику. При этом не стоит забывать, что иногда автомобилям предстоит выполнять задания в условиях тяжелого бездорожья.

Обновленная модель Isuzu D-Max появилась на украинском рынке весной прошлого года. Источник: isuzu.com.ua

Теперь в арсенале украинской полиции появились надежные и неприхотливые в обслуживании пикапы D-Max знаменитой марки Isuzu. Обновленная модель появилась на украинском рынке весной прошлого года. Новинка получила яркую внешность и более практичный интерьер.

икап имеет полный привод, а подключить передний мост можно на скорости до 100 км / ч. Источник: isuzu.com.ua

Под капотом скрывается экономический 1,9-литровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы. Кстати, о надежности дизельных моторов Isuzu ходят легенды. Пикап имеет полный привод, а подключить передний мост можно на скорости до 100 км/ч. Кроме того, машина способна преодолевать брод глубиной до 600 мм.

Каждый автомобиль укомплектован световой панелью с громкоговорителем, средствами связи и имеет соответствующую стандартам ведомственную символику. Источник: isuzu.com.ua

Дополнительно мастерами отечественной компании "Спец-Ком-Сервис" было установлено спецоборудование соответствии с требованиями полицейской службы. Каждый автомобиль укомплектован световой панелью с громкоговорителем, средствами связи и имеет соответствующую стандартам ведомственную символику. В кузове есть защитное полимерное покрытие поверхности багажного отсека.