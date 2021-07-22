На сайте Олимпиады Крым отделили от Украины (фото)

На сайте Олимпиады Крым отделили от Украины (фото)
Фото: olympics.com

На официальном сайте Олимпийских Игр в Токио отделили Крым от Украины границей, сообщает УНИАН.

Как пишет Tribuna.com﻿, на странице сборной Украины﻿ на сайте Игр во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone есть карта мира - Fan Map.

На этой карте между материковой частью Украины и Крымом нарисована синяя линия, обозначающая границу.

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olympics.com

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

  • На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
  • Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе. А теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх из-за травмы. Игры пропустит также чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
  • За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
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