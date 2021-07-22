На сайте Олимпиады Крым отделили от Украины (фото)
На официальном сайте Олимпийских Игр в Токио отделили Крым от Украины границей, сообщает УНИАН.
Как пишет Tribuna.com, на странице сборной Украины на сайте Игр во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone есть карта мира - Fan Map.
На этой карте между материковой частью Украины и Крымом нарисована синяя линия, обозначающая границу.
Напомним, церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
- Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе. А теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх из-за травмы. Игры пропустит также чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.