На сайте Олимпиады Крым отделили от Украины (фото)

На официальном сайте Олимпийских Игр в Токио отделили Крым от Украины границей, сообщает УНИАН.

Как пишет Tribuna.com﻿, на странице сборной Украины﻿ на сайте Игр во всплывающем окне Olympics - Cheer Zone есть карта мира - Fan Map.

На этой карте между материковой частью Украины и Крымом нарисована синяя линия, обозначающая границу.

olympics.com

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное