В ОП запрещали комментировать тему Крыма - Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в интервью рассказала, что пресс-службе Офиса президента первые девять месяцев работы запрещали говорить о Крыме, сообщает Новое время.

Мендель признала, что коммуникация в начале президентства Зеленского была неудачной.