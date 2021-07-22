В ОП запрещали комментировать тему Крыма - Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в интервью рассказала, что пресс-службе Офиса президента первые девять месяцев работы запрещали говорить о Крыме, сообщает Новое время.
Мендель признала, что коммуникация в начале президентства Зеленского была неудачной.
"Я считаю, что первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе — это была полная катастрофа, к сожалению. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, что мы должны давать нашу позицию, что мы должны звучать в этом информационном, дезинформационном вакууме. Но к сожалению, был бан на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи. Например, так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме — непонятно", — рассказала Мендель.