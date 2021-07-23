Электромобили для украинцев могут стать дешевле

Электрокары для украинцев могут стать дешевле. Один из китайских производителей электрокаров планирует построить завод в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал генеральный директор всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире Украина 24.

"Верховная Рада отменила при импорте электрокаров и НДС, и пошлину, и акциз. Этим законом на самом деле ничего не уменьшили, а лишь прировняли производство автомобилей в Украине к их импорту. По моему прогнозу, если все будет хорошо, то в Украину зайдет китайский производитель электромобилей, который планирует построить завод. После чего электрокары станут для украинцев доступнее, потому что рабочая сила дешевая, электроэнергия тоже дешевле, чем в Европе" , - отметил Назаренко.

При этом он не назвал компанию, которая намерена построить в Украине завод.

Электромобили в Украине

По данным Федерации автопрома Украины, количество регистраций электрокаров в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием 2020 года, выросло на 5% - до 3 тыс. 550 автомобилей.

Под регистрациями имеется в виду количество первичных регистраций и регистраций легковых электрических автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в статистику перерегистрации и временные регистрации.

14 июля Министерство инфраструктуры сообщило, что в Украине могут ввести запрет на ввоз и регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Документ был разработан для стимулирования украинцев к переходу на электромобили.

А уже 15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым до 1 января 2026 года освободила от налога на добавленную стоимость операции по поставке в Украину и по Украине новых автомобилей, оснащенных электродвигателями, и тех, которые работают на сжиженном и сжатом газе метане или биогазе.