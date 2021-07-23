Электрокроссовер Skoda получил "хрустальное лицо"

Чешская компания Skoda подготовила для своего электрического кроссовера Enyaq iV оригинальную опцию – "хрустальную" облицовку передней панели кузова Crystal Face. Она будет доступна для покупателей топовой версии Enyaq iV 80, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Дизайн новинки вдохновлен концептуальным автомобилем Vision iV, дебютировавшим на Женевском автосалоне в 2019 году.

Дизайн новинки вдохновлен концептом Vision iV, дебютировавшим на Женевском автосалоне в 2019 году. Источник: Skoda

Новая решетка оснащена более чем 130 светодиодами, которые образуют 18 вертикальных ребер и горизонтальную полосу по всей ширине передней панели, которая может иметь хромированный или черный оклад. Crystal Face имеет анимированную функцию подсветки при выходе из машины. Вместе со светодиодными матричными фарами и LED ДХО, она создает уникальный световой рисунок. Crystal Face активируется при включении фар и освещает дорогу вместе с фарами ближнего света.

Новая решетка оснащена более чем 130 светодиодами, которые образуют 18 вертикальных ребер и горизонтальную полосу по всей ширине передней панели. Источник: Skoda

Crystal Face активируется при включении фар и освещает дорогу вместе с фарами ближнего света. Источник: Skoda

Crystal Face входит в пакет Light & View Plus, который может быть установлен на всех моделях Enyaq iV 80. Стоимость новинки – 1675 фунтов для версии Enyaq iV 80, а покупателям Enyaq iV 80 SportLine и iV 80x SportLine она обойдется в 560 фунтов.

Crystal Face входит в пакет Light & View Plus, который может быть установлен на всех моделях Enyaq iV 80. Источник: Skoda

Также в пакет Light & View Plus входят светодиодные матричные фары с регулируемым распределением света, светодиодные задние фонари, омыватели фар, система динамической регулировки угла наклона фар, а также функция подсветки поворотов.