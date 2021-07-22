Запись на вакцинацию Модерной и Пфайзером: пошаговая инструкция

Запись на вакцинацию Модерной и Пфайзером: пошаговая инструкция
Фото: COVID.Pixaby

В Киеве с сегодняшнего дня открылась запись на вакцинирование препаратами Moderna и Pfizer. Обе вакцины доступны для всех желающих. Запись идет через электронную базу Helsi.me, сообщили власти столицы, сообщает Страна.ua.

В пунктах вакцинации будут прививать всех желающих граждан старше 18 лет, независимо от места регистрации или проживания.

Рассказываем о том, как в три шага записаться на вакцинацию через ближайший к вам пункт вакцинации или МВЦ.

Helsi.me вместо Дии. Как записаться на вакцинацию

Поскольку система Дія отменила все очереди на вакцинацию и убрала эту функцию, вам достаточно зайти на сайт Helsi.me и выбрать удобное для себя место и время вакцинации. То же самое можно сделать через мобильное приложение.

Если вы находитесь в Киеве, вам предложат сделать прививку в Международном выставочном центре (Броварский проспект,16, ст.м. Левобережная) или в пунктах вакцинации больниц и амбулаторий.

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Если в МВЦ в основном открыта запись на вакцину CoronaVac, то в медзаведениях можно найти Модерну и даже Пфайзер в свободном доступе.

Журналист вначале выбрал район из списка, после чего нашел то место, где будет Модерна. Ближайшая запись была на 27 июля.

То есть легко можно выбрать в Киеве не только МВЦ, но и отдельные кабинеты в больницах. Просто обращайте внимание на то, какой вакциной вас будут колоть.

И нужно следить - у каждого кабинета вакцинации есть указание возраста. Например, на Подоле вакцинируют Pfizer, но только тех, кто старше 60-ти.

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Там же доступна вакцинация Moderna - тут уже для тех, кто старше 18-ти. То есть для всех желающих.

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Также доступна запись на вакцинацию американской Модерной в Днепровском районе Киева.

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После выбора пункта вакцинации, сервис предложит выбрать даты. Свободные помечены синим цветом. Затем нужно будет указать информацию о себе - ФИО и возраст - затем подгрузится талон на вакцинацию (его можно будет скачать в формате PDF).

Если у вас поменяются планы, вы сможете отменить бронь, нажав кнопку "Скасувати".

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Можно также записаться на вакцинацию, воспользовавшись телефоном регистратуры. Узнайте есть ли возможность вакцинироваться Модерной. Если да, то попросите записать вас на выбранное время.

Что брать с собой на вакцинацию

Для получения прививки в назначенную дату и время нужно взять с собой паспорт и ИНН-код.

При входе в пункт вакцинации нужно будет показать подтверждение записи в приложении Helsi (или SMS-сообщение) с местом записи, датой и временем.

Важно: Проконсультируйтесь с семейным врачом о наличии аллергических реакций. Тестироваться на антитела или антигены к COVID-19 перед или после прививки от COVID-19 не требуется.

Вы даете согласие на проведение прививки, врач проводит осмотр и делает короткий опрос относительно вашего состояния здоровья. Ваши данные вносят в электронную медицинскую карту и регистрируют ее в электронной системе здравоохранения.

После этого вам делают укол и вы 30 минут после прививки находитесь в пункте вакцинации под наблюдением врача.

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