Запись на вакцинацию Модерной и Пфайзером: пошаговая инструкция

В Киеве с сегодняшнего дня открылась запись на вакцинирование препаратами Moderna и Pfizer. Обе вакцины доступны для всех желающих. Запись идет через электронную базу Helsi.me, сообщили власти столицы, сообщает Страна.ua.

В пунктах вакцинации будут прививать всех желающих граждан старше 18 лет, независимо от места регистрации или проживания.

Рассказываем о том, как в три шага записаться на вакцинацию через ближайший к вам пункт вакцинации или МВЦ.

Helsi.me вместо Дии. Как записаться на вакцинацию

Поскольку система Дія отменила все очереди на вакцинацию и убрала эту функцию, вам достаточно зайти на сайт Helsi.me и выбрать удобное для себя место и время вакцинации. То же самое можно сделать через мобильное приложение.

Если вы находитесь в Киеве, вам предложат сделать прививку в Международном выставочном центре (Броварский проспект,16, ст.м. Левобережная) или в пунктах вакцинации больниц и амбулаторий.

Если в МВЦ в основном открыта запись на вакцину CoronaVac, то в медзаведениях можно найти Модерну и даже Пфайзер в свободном доступе.

Журналист вначале выбрал район из списка, после чего нашел то место, где будет Модерна. Ближайшая запись была на 27 июля.

То есть легко можно выбрать в Киеве не только МВЦ, но и отдельные кабинеты в больницах. Просто обращайте внимание на то, какой вакциной вас будут колоть.

И нужно следить - у каждого кабинета вакцинации есть указание возраста. Например, на Подоле вакцинируют Pfizer, но только тех, кто старше 60-ти.

Там же доступна вакцинация Moderna - тут уже для тех, кто старше 18-ти. То есть для всех желающих.

Также доступна запись на вакцинацию американской Модерной в Днепровском районе Киева.

После выбора пункта вакцинации, сервис предложит выбрать даты. Свободные помечены синим цветом. Затем нужно будет указать информацию о себе - ФИО и возраст - затем подгрузится талон на вакцинацию (его можно будет скачать в формате PDF).

Если у вас поменяются планы, вы сможете отменить бронь, нажав кнопку "Скасувати".

Можно также записаться на вакцинацию, воспользовавшись телефоном регистратуры. Узнайте есть ли возможность вакцинироваться Модерной. Если да, то попросите записать вас на выбранное время.

Что брать с собой на вакцинацию

Для получения прививки в назначенную дату и время нужно взять с собой паспорт и ИНН-код.

При входе в пункт вакцинации нужно будет показать подтверждение записи в приложении Helsi (или SMS-сообщение) с местом записи, датой и временем.

Важно: Проконсультируйтесь с семейным врачом о наличии аллергических реакций. Тестироваться на антитела или антигены к COVID-19 перед или после прививки от COVID-19 не требуется.

Вы даете согласие на проведение прививки, врач проводит осмотр и делает короткий опрос относительно вашего состояния здоровья. Ваши данные вносят в электронную медицинскую карту и регистрируют ее в электронной системе здравоохранения.

После этого вам делают укол и вы 30 минут после прививки находитесь в пункте вакцинации под наблюдением врача.